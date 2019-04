Svensktoppen: Jill Johnson tillbaka på listan

Foto: Claudio Bresciani/TT

Förra veckans utmanare Jill Johnson tar sig in med nya "Is it hard being a man". Kan hon upprepa tidigare succén med "Open your heart", som låg ett helt år på listan? Johnsons intåg betyder att Robyns "Missing u" tackar för sig efter 31 veckor.

1. (1) John Lundvik: "Too late for love"

2. (2) Anna Bergendahl: "Ashes to ashes"

3. (10) Takida: "Master"

4. (4) Arvingarna: "I do"

5. (5) Jon Henrik Fjällgren: "Norrsken"

6. (3) Laleh: "Tack förlåt"

7. (8) Smith & Thell och Swedish Jam Factory: "Forgive me friend"

8. (6) Molly Sandén: "Sand"

9. (9) Linnea Henriksson: "Den stora dagen"

10. (Ny) Jill Johnson: "Is it hard being a man"

Utmanare:

Mohombi: "Hello"

Veronica Maggio: "Kurt Cobain"

Mabel: "Don't call me up"