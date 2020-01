Svenske låtskrivaren om Golden Globe: "Nervös"

Foto: Frazer Harrison/AFP/TT

Låtskrivaren och producenten Ilya Salmanzadeh är ett av svenskhoppen vid nattens Golden Globe-gala, där han har chans på en statyett i kategorin bästa filmlåt.

"Jag ska inte ljuga. Jag är sjukt nervös", kommenterar han till TT.

Ilya Salmanzadeh må vara något av en doldis hemma i Sverige. Men i internationella musikkretsar har han rönt stor framgång de senaste åren.

Som en del av den svenska hitmakarverkstan Wolf Cousins (Max Martin, Shellback, med flera) har stockholmaren gjort hits åt världsartister som Ariana Grande, Jennifer Lopez och nu Beyoncé.

"Vad är det som händer"

"Jag kunde stanna till ibland och tänka: Vad är det som händer? Det här är Beyoncé, och det är till 'Lejonkungen'. Hur gick det här ens till?", skriver han i en mejlintervju med TT.

I natt, svensk tid, har han chans på en gyllene statyett vid Golden Globe-galan i Los Angeles för Lejonkungenlåten "Spirit", som han skrivit och producerat tillsammans med Labrinth och Beyoncé själv.

"Jag och Labrinth satte oss ner och påbörjade en liten enkel idé vid ett piano. Vi skickade vår lilla slaskidé till Beyoncé samma dag. Hon hörde av sig direkt och älskade det vi hade påbörjat, så hon skrev och producerade klart låten med oss".

Golden Globe-nominerad tidigare

Ilya Salmanzadeh är ingen främling i Golden Globe-sammanhang. 2016 var låten "Love me like you do" från "Fifty shades of Grey", framförd av Ellie Goulding, nominerad som bästa filmlåt. Även den med Ilya Salmanzadeh som medproducent.

Trots den tidigare erfarenheten är han ödmjukt inställd inför nattens gala.

"Jag ska inte ljuga, jag är sjukt nervös! Tyvärr så kan min fru inte vara på plats eftersom vi precis har fått vårt andra barn. Men hon kommer definitivt att backa up mig från tv-soffan".

TT: Vad betyder nomineringen till Golden Globe-galan för dig?

"Att bli nominerad för något man lagt ner sin själ och sitt hjärta i, samt otroligt många timmar, känns väldigt befriande på något sätt. Samtidigt så tycker jag att det är viktigt att man inte lägger alldeles för mycket vikt på priser och prisgalor. Det viktigaste är jobbet och kärleken man lägger ner i studion".

Nattens gala, med komikern Ricky Gervais vid rodret, inleds klockan 02.00 svensk tid.