Sven-David Sandström om livets mening

Fakta

Föddes 1942 i Motala. Han studerade vid Musikhögskolan i Stockholm och var där professor i komposition 1985–1995 samt vid Indiana University i Bloomington i USA 1999–2008. Han har även undervisat i komposition vid Musikhögskolan Ingesund.

Totalt har han komponerat närmare 600 verk. Genombrottet kom 1972 med "Through and through", ett orkesterverk som framfördes i Amsterdam och gav internationellt genomslag. Verket "The High mass" från 1994 uppmärksammades och uppfördes tio år senare i Leipzig med tyska orkestern Gewandhausorkestern. Framförandet gavs ut på skivbolaget Deutsche Grammophon.