Suverän Biles tangerade VM-rekordet

Foto: Matthias Schrader/AP/TT

Snart får också de mest ihärdiga av belackare svårt att ifrågasätta vem som är tidernas främsta gymnast.

Efter ännu ett guld, hennes 23:e VM-medalj i karriären, är amerikanskan Simone Biles bara en medalj från att kliva ensam upp på VM-tronen.

Guldet i hopp – Simone Biles vann före landsmaninnan Jade Carye och brittiskan Ellie Downie – var den 22-åriga superstjärnans tredje av tre möjliga under VM i artistisk gymnastik i Stuttgart. Tidigare under veckan tog hon guld i mångkamp liksom i lag med USA, och hon har på vägen presenterat världen för två nya hopp som nu går under namnen "Biles II" och "The Biles".

Den fyrfaldiga OS-guldmedaljören är odiskutabelt sportens största affischnamn och är nu, med sina 17 VM-guld och 23 VM-medaljer, också den mest framgångsrika gymnasten i VM-historien. I och med hoppguldet tangerade hon vitryssen Vitalij Sjtjerbos medaljrekord, och mycket talar för att Biles också kommer att ta den där historiska 24:e VM-medaljen innan helgen är över.

Redan senare i kväll är det final i barr, och på söndagen har hon ytterligare två chanser, i bom och fristående, för att skriva historia. Under VM förra året tog Biles medalj i alla tre grenar.