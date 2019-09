Succéitalienarens segerrecept: Pasta

Foto: Sarah Stier/AP/TT

Hur förbereder sig en italienare inför sin allra första grand slam-final?

Med pasta på en trattoria i New York förstås.

Giovanni Bartocci, som äger den italienska restaurangen i East Village, har blivit en del av Berrettinis team under US Open-tennisen. För det är till den restaurangen som Berettini gått för att äta pasta under veckorna i New York.

– Han hejar alltid på italienarna och nu är jag den ende som är kvar, så han hejar på mig nu.

Kvartsfinalsegern över fransmannen Gaël Monfils gjorde Berrettini historisk som den förste italienare, på herrsidan, på 42 år att nå semifinal i US Open. Den första var Corrado Barrazzutti.

Berrettini är den fjärde manliga italienska tennisspelaren i en grand slam-semifinal.

– Det här drömde jag om som barn. Och nu är jag här, säger den 24-seedade italienaren, som trots att han möter Rafael Nadal, som spelar sin 33:e grand slam-semifinal, vågar hoppas på final.

– Varför inte? Jag fortsätter att kämpa och jag fortsätter att drömma, säger Berrettini.

Passionerad

Det är bara fyra år sedan som Berrettini spelade i Future-serien hemma i Italien. Han säger att det är med hårt arbete och passion för tennisen som han nått så här långt.

– Jag älskar den här sporten och försöker att njuta av varje träning även om det går dåligt, säger han.

Den hårtslående italienaren ställs mot tuffast tänkbara motstånd i fredagens semifinal – världstvåan Rafael Nadal.

Spanjoren gör sin åttonde semifinal i US Open och har vunnit turneringen tre gånger, 2010, 2013 och 2017. Nu är han på jakt efter en fjärde titel på Flushing Meadows, vilket skulle betyda hans 19:e i grand slam – bara en från Roger Federer som har flest grand slam-titlar på herrsidan med 20.

"Kroppen i bra form"

Nadal har bara tappat ett set på vägen mot semifinalen och trots krampkänning vann han kvartsfinalen mot Diego Schwartzman, Argentina, med klara 6–4, 7–5, 6–2.

I fjol tvingades han ge upp i semifinalen på grund av en knäskada. Men i år mår han bra.

– Kroppen är i bra form tycker jag. Inga stora problem, säger 33-åringen.

– Jag njuter av att vara i grand slam-semifinal igen. I år har jag varit i semifinal i alla fyra grand slam och det är jag väldigt, väldigt glad för.