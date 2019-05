Företag utsatt för "smash and grab"-kupp

Foto: Johan Nilsson/TT

Ett företag i Arlandastad utsattes under natten till fredag för en så kallad "smash and grab"-kupp. Någon eller några personer körde in en hjullastare i ett logistikföretag och kom över en okänd mängd varor.

Polisen fick larmet klockan 01.59 och rubricerar ärendet som grov stöld.

– Vi har spärrat av för teknisk undersökning, säger Fredrik Andersson, vakthavande befäl vid Stockholmspolisen.

Ingen är gripen för stölden, polisen har under natten sökt efter misstänkta förövare, men har avslutat letandet.

– Vi håller på och avvecklar just nu, säger Fredrik Andersson vid 04-tiden.