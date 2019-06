Foto: Janerik Henriksson/TT

Spelbolagen NGG Nordic Ltd och Skill On Net Ltd får böter och en varning av Spelinspektionen för brott mot bonusregler, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

NGG Nordic ska betala 19 miljoner kronor och Skill On Net ska betala 14 miljoner kronor.

Spelbolag med svensk licens får endast erbjuda kunder bonus vid det första speltillfället men båda bolagen har erbjudit bonus vid upprepade tillfällen.