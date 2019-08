Söder fixade oavgjort

Foto: Jonas Lindstedt/TT

Blåvitts nyförvärv fick mest uppmärksamhet inför 1–1-matchen mot Falkenberg.

Men det var pålitlige målskytten Robin Söder som gjorde lagets enda mål.

Senast IFK Göteborg mötte Falkenberg fixade hallänningarna oavgjort (1–1) i 96:e minuten. När lagen möttes på Gamla Ullevi på måndagskvällen behövde bortalaget en kvart på sig.

Robin Östlind sköt på volley och John Björkengren stötte in returen från nära håll. 1–0 till gästerna var fullt logiskt så långt sett till matchbilden.

För det var bottenlaget Falkenberg (plats 13 i tabellen) som förde spelet och skapade de riktiga målchanserna mot tabellsexan Göteborg.

Det var annars en match som på många sätt präglades av byten, inhoppare och nyförvärv. 18-årige mittbacken Rasmus Wikström startdebuterade i det blåvita försvaret. Han spelade bara fyra minuter. Sedan tvingades han gå av på grund av skada.

In kom nyförvärvet Tobias Sana, som blev klar för Blåvitt så sent som i lördags. Han spelade senast i IFK Göteborg 2012 och har via Ajax, Malmö FF och Århus nu återvänt till Blåvitt.

Direkt i den andra halvleken kom sommarens andra nyförvärv in. Hosam Aiesh kommer senast från Östersund och blev även han klar för Blåvitt på lördagskvällen.

Redan i 55:e minuten gjorde hemmalaget sitt tredje och sista byte när Lasse Vibe ersatte Sargon Abraham.

Forceringen framåt för ett kvitteringsmål kom i vågor. Falkenberg ställde upp med många spelare ”på rätt sida boll” och Blåvitt hade svårt att skapa lägen.

I alla fall fram till 68:e minuten. Då nickade Robin Söder – som är Blåvitts målkung så här långt – in sitt sjunde mål den här säsongen. Det blev också 1–1 denna gång. Det var femte IFK-målet i rad som gjordes av just Robin Söder. Hans måltrend med fem mål på lika många matcher startade i förra matchen mot Falkenberg.