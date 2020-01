Soccer Mommy kommer till Stockholm

Foto: Brian Ziff

Amerikanska artisten Soccer Mommy – alias 22-åriga Sophie Allison – släpper en uppföljare till sitt debutalbum "Clean", som hyllades av kritikerna då det kom ut 2018. Dessutom ger hon sig ut på världsturné med stopp på bland annat festivalen South by Southwest i Austin i mars. Hon kommer till Slaktkyrkan i Stockholm den 5 juni och besöker också Oslo och Köpenhamn den 4 respektive 6 juni.

Albumet har namnet "Color theory" och släpps den 28 februari. Första singeln "Circle the drain" finns ute redan nu. Soccer Mommy spelade under klubbspelningarna på Way Out West i Göteborg i somras. Hon är inspirerad av Avril Lavigne och Taylor Swift och har spelat förband till såväl Vampire Weekend som Kacey Musgraves.