Snoop Dogg blir Snoop Shelby i ny musikvideo

Foto: Amy Harris

Den amerikanske stjärnrapparen Snoop Dogg har gjort egen version av Nick Caves "Red right hand", som är ledmotivet till den populära BBC-serien "Peaky blinders", skriver .

I musikvideon, som har publicerats av BBC, bär rapparen "flat cap", på svenska ofta kallat gubbkeps, för att efterlikna bröderna Shelby i tv-serien.

"På order av 'Peaky blinders', här kommer 'Red right hand' av Snoop Shelby", säger rapparen i inledningen av videon.

"Peaky blinders" följer den engelska gangsterfamiljen Shelby som verkar i Birmingham efter första världskrigets slut.

Nick Caves "Red right hand" släpptes 1994 på albumet "Let love in". Snoop Dogg är inte ensam om att ha gjort en cover på den, tidigare har även Arctic Monkeys, PJ Harvey, Iggy Pop och Jarvis Cocker gjort tolkningar av låten.