Slut på spanska fotbollsstrejken

Spelarstrejken i den spanska fotbollsligan är över, skriver Marca.

Efter att samtliga matcher ställts in den gångna helgen hölls ett flera timmar långt möte under måndagseftermiddagen. Där ska de inblandade parterna ha närmat sig varandra och tillsammans kommit överens om att ett kollektivavtal sannolikt kan skrivas under den 20 december.

Spelarstrejken i den senaste ligaomgången berodde på att man vill få till ett avtal som bland annat inkluderar en årlig minimilön på 16 000 euro, cirka 170 000 kronor.

I spanska ligan spelar svenska landslagsduon Kosovare Asllani och Sofia Jakobsson, båda i Tacón.