Skitig Pattinson i "Lighthouse"

Fakta

Brittisk skådespelare född 1986.

Slog igenom 2005 som Cedric Diggory i filmatiseringen av "Harry Potter och den flammande bägaren".

Ett ännu bredare genombrott kom tack vare rollen som vampyren Edward Cullen i de fem "Twilight"-filmerna som gick upp på bio mellan 2008 och 2012.

På senare år har han medverkat i filmer som "Map to the stars", "Good time", "The childhood of a leader" och Damsel. "Damsel".

Aktuell i Robert Eggers "The lighthouse".