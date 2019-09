Skäringers turné avslutas på Tele2 arena

Foto: Pressbild

Mia Skäringers föreställningsturné "Avig Maria – no more fucks to give" avslutas på Tele2 arena i Stockholm den 23 november.

"The final fuck" heter föreställningen som ska knyta ihop turnén. I ett pressmeddelande avslöjar Mia Skäringer att hon kommer att få sällskap av hemliga gäster på scenen.

"Alltså, sån mäktig känsla. Jag vill fira vår framfart i ett brutalt avslut – eller kalla det hellre början om du vill. Vi gör det ihop, vi gör det på teletvå och jag bjuder in några hemliga gäster. Om du inte sett eller vill se igen. Detta är min kärlek till dig".

Turnén "Avig Maria – no more fucks to give" hade urpremiär för snart ett år sedan och den stundande höstturnén blir turnéns tredje vända. Föreställningen har sålt ut Globen fem gånger, vilket innebär att Mia Skäringer har publikrekord för arenan, enligt arrangören.

Biljetterna till "The final fuck" släpps fredagen den 20 september.