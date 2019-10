Shamanen Durek Verretts bok stoppas av förlag

Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix/TT

En ny bok av den amerikanske shamanen Durek Verrett, som är tillsammans med norska prinsessan Märtha Louise, stoppas av förlag i både Norge och Sverige, skriver .

"Spirit hacking", som boken heter, handlar om att människor på andlig väg kan bota svåra sjukdomar. Men innehållet kan rent av utgöra en fara för läsaren, enligt förlagen, som nu stoppar den planerade utgivningen.

”Yttrandefrihetens ramar ska vara breda. Innehållet i denna bok väcker däremot väsentliga etiska frågor som är viktiga för Cappelen Damm som förlag. Till exempel är delarna om cancer väldigt problematiska och kan vara skadliga och i slutändan farliga om budskapet tas bokstavligen” skriver det norska förlaget i ett pressmeddelande.

I Sverige skulle boken ha getts ut av förlaget Nona, som väljer att gå på samma linje.

– Vi håller på och undersöker frågan från vårt håll och har en dialog med det norska förlaget, men i nuläget är beskedet att vi också stoppar utgivningen, säger Jiwar Roshan, pressansvarig för Nona förlag, till Svensk Bokhandel.

Det är inte första gången Durek Verrett ifrågasätts. På sin hemsida hävdar han till exempel att leukemi beror på dålig balans i blodet och att han som shaman har kraft att återställa balansen, vilket fick den norska leukemiföreningen att reagera och uppmana kungahuset att ta avstånd från påståendena.

Under sommaren riktades också kritik mot prinsessan Märtha Louise, för att hon använde sin prinsesstitel under en föredragsturné kallad "The princess and the shaman".

I augusti meddelade Märtha Louise, som svar på kritiken, att hon i fortsättningen enbart kommer att använda prinsesstiteln då hon representerar kungahuset.