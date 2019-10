Selena Gomez släpper ny musik

Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Selena Gomez släppte på onsdagen låten "Lose you to love me", den första singeln på hennes kommande och ännu obetitlade album, skriver Billboard.

Popstjärnan, som senast gav ut ett fullängdsalbum 2015, har arbetat med det nya albumet i fyra år. Förväntningarna bland hennes fans, som kallas för "Selenators", är därför stora.

"Den här låten är inspirerad av många saker som har hänt i mitt liv sedan jag släppte mitt förra album", säger den 27-åriga artisten om sin nya singel, enligt NME.

Den amerikanska artisten och skådespelaren har haft det tufft privat de senaste åren. 2016 tvingades hon till ett uppehåll i karriären till följd av depression efter att ha diagnosticerats med en autoimmun sjukdom. Året efter genomgick hon en njurtransplantation.