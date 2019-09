Seinfeld vinner tvist om idéstöld

Foto: Willy Sanjuan/AP/TT

Amerikanske komikern Jerry Seinfeld har vunnit en tvist om upphovsrätten till hans intervjuserie "Comedians in cars getting coffee", skriver . Producenten och regissören Christian Charles är en före detta medarbetare till Seinfeld som hävdat att han presenterade idén för Seinfeld redan 2002, men att komikern då tackade nej.

Charles lämnade in en stämningsansökan för att försöka få den ersättning han tyckte sig ha rätt till. Jerry Seinfeld började utveckla idén för "Comedians in cars getting coffee" 2011 och serien hade premiär på Sonys strömningstjänst Crackle året därpå, och fortsatte sedan på Netflix. Men stämningsansökan avslås eftersom det anses ha gått för lång tid sedan programmet hade premiär.

Christian Charles regisserade dokumentären "Comedian" om Seinfelds liv 2002 och de två jobbade ihop så sent som 2012 med intervjuserien, då Charles hoppade av. Han ska då ha fått en ersättning på 107 000 dollar, drygt en miljon kronor. för det jobb han lagt ned.