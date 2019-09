Sandin hjälte när HV71 vann på straffar

Foto: Mikael Fritzon/TT

HV71 var en halvminut från att ta tre poäng hemma mot nykomlingen Leksand i SHL. Men gästernas kvittering till 1–1 sent i den tredje perioden innebar förlängning och straffar och där blev Linus Sandin hjälte för HV71 med straffläggningens enda mål.

Även målvakten Hugo Alnefelt, som gjorde SHL-debut, hade en stor roll i segern.

– Det var svinkul. Jag fick go' hjälp där bak från gubbarna, sade Alnefelt i C More.

Straffsegern innebär att HV71 studsade tillbaka efter förlängningsförlusten borta mot Luleå senast.

Det var annars en jämn match med högt tempo och stundtals stressade situationer ute på isen i Kinnarps arena.

– Det var lite slarvigt, lite daltigt hit och dit, men skönt med en poäng i alla fall, sade Leksands Jonas Ahnelöv, som kvitterade till 1–1 i tredje perioden.

– Jag tycker vi var värda att vinna. Vi är ett jävligt bra lag och kommer att vara att räkna med i framtiden, sade Ahnelöv.