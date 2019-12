Samtidskonstnärer uppdaterar Nationalmuseum

Foto: Dominic Lee

Foto: Christine Olsson/TT

Internationella samtidskonstnärer som Yinka Shonibare, Cindy Sherman och Joseph Kosuth tar sig an konsthistoriska ikoner i en stor grupputställning på Nationalmuseum i vår.

Med "Inspiration – iconic works" gör Nationalmuseum en samtida uppdatering av konsthistorien. Ett 30-tal internationella konstnärer ställer ut verk som på olika sätt är inspirerade av klassiker av den typ som också finns i Nationalmuseets samlingar.

– Själva frågan är varför vissa konsthistoriska verk har blivit mer kända än andra, och hur de tolkas nuförtiden. Den frågan har också att göra med museernas historia, om vad de lyfte fram, säger museets överintendent Susanna Pettersson som gör utställningen tillsammans med den brittiske konsthistorikern James Putnam.

Rokoko i afrikanska tyger

Yinka Shonibares "The swing", en installation med en gungande kvinna klädd i rokokoklänning sydd i de för konstnären karakteristiska afrikanska tygerna, är inlånad från brittiska Tate Modern. Samtida konstnärer från olika världsdelar och i olika åldrar och kön tar sig an den an en konsthistoria präglad av vit manlig dominans. Fyra konstnärer, däribland Joseph Kosuth, "den konceptuella konstens Mick Jagger", enligt Susanna Pettersson, gör också helt nya verk specifikt till utställningen.

– Joseph Kosuth har gjort ett verk som kommenterar drottning Kristina.

Samtidigt jobbar Susanna Pettersson vidare utifrån Statskontorets larmrapport om att museet behöver förbättra sin ledning och styrning. Statskontoret hade granskat renoveringsåren 2012 till 2018, och Susanna Pettersson, som tillträdde augusti 2018, berättar att Statskontoret presenterat sin rapport för hela personalen.

– Utvecklingsarbetet, som börjades för ett år sedan, fortsätter för att garantera att Nationalmuseum har de bästa möjliga förutsättningar att driva verksamheten inom ramen, och samtidigt behålla den kvalitetsnivå som behövs för Sveriges ledande konst- och designmuseum.

Liksom brittiska Victoria and Albert Museum satsar nu även Nationalmuseum på mode. En samling med svenska modeplagg, skapade från 2000 och framåt, samtliga med hög konstnärlig verkshöjd, är under uppbyggnad med hjälp av donationer.

Litterär couture

I dag består samlingen av klänningar gjorda av Helena Hörstedt och Martin Bergström. Dessutom donerade Sara Danius, tillsammans med sin familj, sina uppmärksammade Nobelklänningar, gjorda av Pär Engsheden. De visas i en utställning som öppnar 26 mars.

– Det här är Pär Engshedens egen konstnärliga forskning om sin och Sara Danius konstnärliga process. Pärs grundläggande fråga är "vilken relevans har couturen i dag?", berättar Cilla Robach, förste intendent på Nationalmuseum.

Klänningarna gjordes med inspiration av författare som Sara Danius skrev om: Marcel Proust, Virginia Woolf och Honoré Balzac. Och utställningen handlar också om kreationerna som del i ett rollbygge, berättar Cilla Robach.