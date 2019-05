Ryssland till semifinal – besegrade USA

Foto: Ronald Zak/AP/TT

Ryssland fortsätter att ånga på i ishockey-VM. Efter att ha gått obesegrat genom hela gruppspelet besegrades USA med 4–3 i kvartsfinalen.

Stjärnfyllda Ryssland har efter ett gruppspel utan förluster seglat upp som VM:s stora favorit i slutspelet. I kvartsfinalen mot USA dröjde det inte länge innan man visade varför.

Redan efter 1.07 slog Nikita Gusev in ledningsmålet från nära håll och bara några minuter senare var Gusev en ribbträff ifrån ytterligare ett mål.

Första perioden var Rysslands och 2–0 kom så småningom. I matchens första powerplay spelade Gusev upp till Michail Sergatjov som sköt direkt. Pucken styrdes på en täckande USA-spelare, via stolpen och in i mål.

Fick bra start

Med 0–2 inför andra perioden var USA i behov av en bra start. Och det fick man.

Stjärnduon Patrick Kane och Johnny Gaudreau fanns båda med i förarbetet när backen Brady Skjei kunde reducera med ett skott från blålinjen, 2.22 in i perioden.

USA hade bud på mer men målvakten Andrej Vasilevskij stod i vägen och tredje perioden inleddes med en rysk 2–1-ledning, En ledning som växte sig större direkt.

Tredje perioden inleddes i ett rasande tempo och efter 1.31 sköt Kirill Kaprizov in 3–1. Ett tungt slag för USA, men bara fyra minuter senare fick amerikanarna in ytterligare en reducering när backen Noah Hanifin sköt in USA:s andra mål i matchen.

Men glädjen blev av det kortare slaget då Michail Grigorenko gjorde 4–2 dryga minuten efter.

Jagade kvittering

Med mer än tre minuter kvar plockade USA ut målvakten. Något som gav resultat direkt. Lagkaptenen Patrick Kane hittade med en väl avvägd passning fram till Alex DeBrincat som sköt in reduceringspucken, och helt plötsligt var det match igen.

USA tog ut målvakten ännu en gång och gjorde allt för att få in en kvitteringspuck. Men det blev inga fler mål och Ryssland kunde vinna den sevärda matchen med 4–3 och avancera till semifinal.