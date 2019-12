Rögle fick stopp på Färjestads segersvit

Foto: Andreas Hillergren/TT

Rögle fick stopp på Färjestads segertåg.

Efter en målsnål match vann Skånelaget efter att ha avgjort i sudden death.

Med fem raka trepoängare i ryggen var självförtroendet på topp i Färjestad inför annandagens bortamatch mot Rögle.

Men i Catena arena togs Karlstadlaget ned på jorden igen.

Rögles målvakt Roman Will spikade igen fullständigt bakåt – och fick till slut se sitt lag avgöra i spel tre mot tre efter 60 mållösa ordinarie minuter.

Matchvinnare? Ted Brithén som förvaltade en passning från Leon Bristedt på bästa sätt när han rundade målvakten Markus Svensson och satte 1–0 – bara 49 sekunder in i förlängningen.

– Kul att se den gå in, säger målskytten till C More och fortsätter:

– Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag är inte så bra på målgester utan blev mest bara glad. Det är härligt. Publiken är helt fantastisk i dag, även om de brukar vara det varenda match.

Färjestads tränare Johan Pennerborn till C More efter matchen:

– På slutet är det en relativt jämn historia. Vi har ett läge i två mot en precis innan (1–0-målet) men lyckas inte avgöra. Sen tror jag att vi krokar i varandra innan de får chansen i två mot en åt andra hållet.

Färjestad leder fortfarande SHL med två poängs marginal ned till Luleå som senare i kväll tar emot Frölunda.