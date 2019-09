Renck och Skarsgård har chans på Emmystatyett

Fakta

Bästa dramaserie: "Better call Saul", "Bodyguard", "Game of thrones", "Killing Eve", "Ozark", "Pose", "Succession" och "This is us"

Bästa kvinnliga huvudroll i dramaserie: Emilia Clarke för "Game of thrones", Jody Comer för "Killing Eve", Viola Davis för "How to get away with murder", Laura Linney för "Ozark", Mandy Moore för "This is us", Sandra Oh för "Killing Eve" och Robin Wright för "House of cards".

Bästa manliga huvudroll i dramaserie: Jason Bateman för "Ozark", Sterling K Brown för "This is us", Kit Harington för "Game of thrones", Bob Odenkirk för "Better call Saul", Billy Porter för "Pose" och Milo Ventimiglia för "This is us".

Bästa komediserie: "Barry", "Fleabag", "The good place", "The marvelous mrs Maisel", "Russian doll", "Schitt’s creek" och "Veep".

Bästa kvinnliga huvudroll i komediserie: Christina Applegate för "Dead to me", Rachel Brosnahan för "The marvelous mrs Maisel", Julie Louis-Dreyfus för "Veep", Natasha Lyonne för "Russian doll", Catherine O’Hara för "Schitt's creek" och Phoebe Waller-Bridge för "Fleabag".

Bästa manliga huvudroll i komediserie: Anthony Anderson för "Black-ish", Don Cheadle för "Black Monday", Ted Danson för "The good place", Michael Douglas för The Kominsky method", Bill Hader för "Barry" och Eugene Levy för "Schitt's creek".

Bästa miniserie: "Chernobyl", "Escape at Dannemore", "Fosse/Verdon", "Sharp objects" och "When they see us".

Bästa manliga biroll i en miniserie: Asante Blackk för "When they see us", Paul Dano för "Escape at Dannemora", John Leguizamo för "When they see us", Stellan Skarsgård för "Chernobyl", Ben Whishaw för "A very English scandal" och Michael K Williams för "When they see us".