Rekordmånga fall av dengue i fjol

Foto: Ricardo Mazalan/AP/TT

Denguefeber är den snabbast växande myggsjukdomen i världen just nu enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och under 2019 rapporterades rekordmånga fall av sjukdomen, uppger Vetenskapsradion.

På 1970 -talet fanns det myggspridna viruset i nio länder – nu uppges den förekomma i över 100. Orsaken tros dels bero på klimatförändringar.

– Det finns ett starkt samband för dengue med hur klimatförändring påverkar myggpopulationer, sjukdomen har blivit värre, säger Nasir Hassan som är klimatexpert på WHO:s stillahavskontor på Fiji, till Vetenskapsradion.

Under året har det kommit flera larmrapporter från runtom i världen. Bangladesh noterade bland annat sitt värsta utbrott på 18 år. I Filippinerna utlystes ett nationellt denguelarm efter att antalet insjuknade skjutit i höjden, och från Nepal kom en ny rapport där det konstaterats tusentals fall av den allvarliga sjukdomen.

Uppskattningsvis smittas runt 400 miljoner människor varje år.