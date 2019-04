Polisen varnar för falska bilförmedlare

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Ska du sälja din bil finns det ett antal fallgropar att se upp för. Nyligen dömdes sex personer till fängelse för att ha bedrivit falska bilförmedlingsföretag som kostat bilägare miljontals kronor.

Under flera år har bedrägerisektionen vid Stockholmspolisen fått in ett stort antal anmälningar om misstänka bilbedrägerier. Efter att ha drivit en större förundersökning dömdes i mars sex personer till fängelse för bedrägeri. I ett liknande fall sitter just nu tre personer häktade.

Svårigheten för polisen har varit att kunna sätta dit huvudmännen. Oftast använder sig falska företag av så kallade målvakter, personer utan tillgångar, som står som ägare till företaget och är ansiktet utåt.

De falska bilförmedlarna söker enligt polisen upp personer som ska sälja sin bil och erbjuder dem att förmedla försäljningen av fordonet.

– De riktar in sig på personer som säljer dyrare fordon. Det kan exempelvis vara husbilar, men även båtar, säger Martin Fälling, undersökningsledare på bedrägerisektionen vid Stockholmspolisen.

"Många som nappar"

Företagen lockar ofta med att kunna sälja fordonet till marknadspris.

– Låter det för bra är det förmodligen det, säger Martin Fälling, och fortsätter:

– Man lockar även med garanterad försäljning, att företaget köper bilen om man inte hittar en säljare inom två veckor. Och det är många som nappar på det.

Polisen uppmanar privata säljare att vara försiktiga om man kontaktas av personer som vill förmedla försäljningen av ens bil. Skriv heller aldrig över fordonet på en annan person eller företaget som vill förmedla försäljningen, säger Martin Fälling.

– I samma stund som du gör det riskerar du att tappa äganderätten till ditt eget fordon. Det är det som företagen vill, för de kan inte sälja om de inte har äganderätten.

Kolla upp fordonet

För den som i stället letar efter att köpa en bil finns det även där fallgropar att se upp för. Rekommendationen är att besikta bilen innan man köper den, speciellt om det rör sig om en dyrare modell. Martin Fälling vid Stockholmspolisen höjer även ett varningsfinger för säljare och id-handlingar.

– Många tror att polisen har möjlighet att få tillbaka fordonet eller kräva tillbaka tillgångar när människor har visat upp en id-handling. Men oftast har den personen, målvakten, inte några tillgångar skrivna på sig. Har du väl blivit av med ditt fordon är det svårt att driva in skulder genom dessa personer. Det är ofta de som står bakom, huvudmännen, som gör den stora vinsten. Målvakten åker visserligen fast, men det gör ingen skillnad ekonomiskt, säger han.