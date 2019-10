Paul Dano klar som Batman-skurk

Foto:

Den amerikanske skådespelaren Paul Dano, känd från filmer som "There will be blood" och "Little miss Sunshine", ska spela skurken The Riddler i den nya Batman-filmen, skriver The Guardian.

Han gör därmed Robert Pattinson och Zoë Kravitz, som spelar Batman respektive Catwoman, sällskap i nyinspelningen om superhjälten. Även Jeffrey Wright ("Westworld", "Hunger games"-filmerna) är klar för filmen, han ska spela kommissarie Gordon.

Filmen, som har fått titeln "The Batman", regisseras av Matt Reeves och väntas få premiär vid midsommar 2021.