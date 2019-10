Park Chan-Wook gör ny skräckfilm

Foto: FRANCOIS MORI

Den sydkoreanske regissören Park Chan-Wook, som bland annat har gjort "Old boy", ska spela in skräckfilmen "The ax", skriver .

Filmen kommer att bli en nyfilmatisering av Costa Bravas franska version från 2005, och handlar om en kemist som blir uppsagd och då hittar ett sätt att eliminera sin konkurrens. Bravas baserade i sin tur berättelsen på en roman av Donald Westlake.

Chan-Wook har ännu inte börjat spela in något men hoppas att filmen kommer att bli ett mästerverk, sade han under Busan International Film Festival.

Costa Bravas säger sig lita på Park-Chan Wook och välkomnar nyfilmatiseringen.