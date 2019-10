Örebro ny tvåa efter 5–2 mot Färjestad

Foto: Kicki Nilsson/TT

Först efter uppvärmning gav han klartecken till spel.

Sen klev Rasmus Rissanen ut och var inne på Örebros alla fem mål.

Örebros supermånad avslutades med en 5–2-kross mot Färjestad.

SHL:s formstarkaste lag har ett lysande facit i oktobermörkret. Först fyra raka hemmasegrar följt av en vinst borta mot Linköping, sedan en förlust mot HV71 – den enda plumpen i oktober – och nu tre raka segrar. Nu ligger närkingarna tvåa i SHL-tabellen.

En starkt bidragen orsak till Örebrosuccén stavas Rasmus Rissanen. Backen som var så hårt kritiserad förra säsongen har i år radat upp toppinsatser. Men inför mötet med Färjestad kände Rissanen sig lite sjuk och han gav klartecken till spel först efter uppvärmningen. Och det skulle alltså sluta med att finländaren var inne på Örebros alla fem mål när laget fullständigt körde över värmlänningarna.

"Ettriga" i Örebro

Redan efter 31 sekunder exploderade hallen när Rasmus Rissanen träffade ribban och Marcus Weinstock skickade in returen i mål bakom målvakten Markus Svensson.

Veteranen Marcus Weinstock, som har Färjestad som moderförening, var förstås nöjd efter första perioden.

– Vi startar matchen bra. Första tio minuterna kommer vi ut hårt på hemmaplan. Vi vet att vi är skridskostarka och ettriga, sen blir det som vanligt med Färjestad på besök bra fart, sade Örebros Weinstock i pausen till C More.

Öbergs första SHL-mål

I andra perioden klev Örebros finländska backpar Kristian Näkyvä och Rasmus Rissanen fram på allvar.

Först utökade Örebro ledningen när Kristian Näkyvä knäppte iväg en puck som gick via Färjestads Sebastian Erixon och vidare in i mål. Och kort därefter vispade också Rasmus Rissanen in 3–0 efter ett flygande och vackert anfall. Efter knappt halva matchen reducerade sedan Victor Ejdsell. Men en kvart in i mittperioden gjorde Linus Öberg sitt första SHL-mål i karriären när tonåringen påpassligt satte 4–1 efter en sargretur.

I tredje perioden målade sedan Ludvig Rensfeldt för Örebro innan Färjestads Carl Jakobsson fastställde slutresultatet 5–2 till hemmalaget.