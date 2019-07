Oljepriset stiger efter oro i Hormuzsundet

Foto: Marcos Moreno

Oljepriserna är nu på den högsta nivån på sex veckor.

Priset på terminskontrakt för så kallad Brentolja för leverans i september stiger 0,5 procent och kostar i skrivande stund 67:54 dollar per fat. Tidigare under dagen var priset uppe på 67:65 dollar per fat.

Orsakerna är flera. Framför allt kastar en händelse i Hormuzsundet nytt ljus på spänningarna i regionen.

Enligt den brittiska regeringen närmade sig flera iranska fartyg den brittiska tankern British Heritage för att få den att ankra i iranskt vatten. Detta förnekas av Iran som dock tidigare hotat med repressalier mot Storbritannien efter att brittiska flottan stoppat en iransk tanker i Gibraltar som misstänkes vara på väg mot Syrien.

Samtidigt har 15 oljeplattformar i Mexikanska golfen evakuerats i väntan på en orkan.