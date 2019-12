Olivia Colman klar för verkligt morddrama

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Olivia Colman är klar för huvudrollen i den verklighetsbaserade HBO-serien "Landscapers", skriver flera medier.

För regin svarar Alexander Payne, Oscarsbelönad för "Sideways" och "The descendants". Serien spelas in i England under 2020.

Colman spelar Susan Edwards, en brittisk kvinna som tillsammans med sin man Christopher dömdes 2014 för att 15 år tidigare ha mördat sina föräldrar och grävt ner liken i sin trädgård.

Serien, som skrivs av Ed Sinclair, bygger på timslånga intervjuer med makarna Edwards, som hela tiden hävdat att de är oskyldiga.

Olivia Colman är just nu aktuell i den tredje säsongen av "The crown" på Netflix. Tidigare i år vann hon en Oscar för huvudrollen i "The favourite".

Payne skulle egentligen ha regisserat en film i Sverige och Danmark just nu, men projektet lades hastigt ner när Karl Ove Knausgård, som skrivit den litterära förlagan, satte stopp.