Olivia Colman hedrad av drottningen

Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT

Den brittiska skådespelaren Olivia Colman dyker snart upp som drottning Elizabeth II i tv-serien "The crown". Nu har hon blivit hedrad av den riktiga drottningen.

Den 45-åriga skådisen kan numera titulera sig "Commander of the Order of the British Empire". Hon är en av de britter som belönats i medaljregnet i samband med drottningens 93-årsdag.

– Jag är överlycklig, förtjust och ödmjuk inför att vara i samma sällskap som alla de här otroliga människorna, varav de flesta inte har varit i närheten av att vara lika synliga som jag, men de borde vara det och blir det förhoppningsvis nu, sade Coleman vid utdelningen.

Bland övriga dekorerade kändisar finns tv-äventyraren Bear Grylls, författarna Lee Child och Sarah Waters samt artisterna Elvis Costello och Feargal Sharkey.