Ojämställd kunskap på nätet under attack

Fakta

Wikipedia drivs av den USA-baserade Wikimedia Foundation och fler än 250 000 människor bidrar med innehåll på fler än 300 språk. Wikipedia har 6 000 besök varje sekund och mer än 85 procent av artiklarna är skrivna på ett annat språk än engelska.

Totalt sett finns det 3,7 miljoner Wikipedia-artiklar på svenska. Det gör den svenskspråkiga versionen av Wikipedia till den tredje största.

Under första halvan av 2019 har svenska Wikipedia haft fler än 90 miljoner sidvisningar per månad och under hela förra året var antalet sidvisningar 1,1 miljarder.