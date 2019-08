Obama-avenyn kan bli Trumps nya adress

Foto: Mary Altaffer/AP/TT

Ska Donald Trump efter sin presidenttid dra sig tillbaka på Obama-avenyn? Idén började som ett skämt, men får stöd av över 300 000 underskrifter i ett nätupprop.

Gatan det handlar om är den del av Fifth Avenue i New York som skyskrapan Trump Tower ligger på. Enligt bör den döpas om till President Barack H Obama Avenue, för att hedra mannen som ledde USA 2009–2017.

Efterträdaren Trump nämns inte i uppropet, som i stället motiverar idén bland annat med att Obama räddade landet från recession. Det påpekas också att Los Angeles redan döpt en väg efter Obama.

Men gatuavsnittet är knappast slumpmässigt valt. Donald Trumps bostadsadress innan han flyttade till Vita huset var 721–725 Fifth Avenue, och han övernattar fortfarande ofta i sin takvåning där. I uppropet, som ska lämnas in till New Yorks borgmästare Bill de Blasio, förklaras att "alla adresser på denna del av Fifth Avenue ska ändras" efter namnbytet.