Nytt tv-avtal kommer att ge klubbarna mer pengar

Foto: Bo Åkesson

Hockeyallsvenskan och C More förlänger tv-avtalet fram till 2026. Nyheten om det färska avtalet presenterades på hockeyallsvenskan.se under torsdagsförmiddagen.

På hockeyallsvenskan.se skriver man att det nya avtalet kommer att ge bättre produktioner och att de hockeyallsvenska klubbarna, Karlskrona HK bland annat, ingår från och med i höst, får en stabil grund och än bättre förutsättningar för de kommande säsongerna.

– Vi är väldigt nöjda och glada över det här nya avtalet med C More som visat stor vilja att fortsätta att visa Sveriges mest underhållande hockey. Avtalet stärker omedelbart ligan och våra lag men innehåller också många spännande utvecklingsområden under kommande år. Antalet matcher som visas på linjär tv fortsätter att öka markant vilket gör att vår liga når ut ännu bättre till alla hockeysupportrar runt om i Sverige, säger Stephan Guiance, VD för Hockeyallsvenskan.

– Vi har under flera år sett en fantastisk utveckling både för publiken på arenorna och för tv-tittarna och C More har visat stor vilja att vara med på vår fortsatta resa. Det här kommer gagna ligan, våra partners och framför allt vår publik, säger Gabriel Niklasson, kommersiell chef på Hockeyallsvenskan.

Det gamla avtalet sträcker sig till och med säsongen 2020/2021 och i det avtalet delar Hockeyallsvenskan ut ett ligabidrag till klubbarna på knappt 3 miljoner kronor. Enligt Sportbladet kommer det bidraget att öka med nästan det dubbla i och med det nya avtalet, som sträcker sig över säsongen 2025/2026.