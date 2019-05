Nytt angreppssätt mot tuberkulos

Foto: Foto: TT

Nya rön från ett svensktamerikanskt forskarlag öppnar för behandling av antibiotikaresistent tuberkulos. Forskarna vid Washington University School of Medicine i St Louis och Umeå universitet har upptäckt en molekyl som förhindrar och till och med omvänder resistens mot det mest använda antibiotikumet för behandling av tuberkulos, isoniazid.

"Molekylen kan också stärka antibiotikans förmåga att döda tuberkulosbakterier – även de som är känsliga för antibiotika. Det skulle kunna innebära att läkare i framtiden skulle kunna skära ned den besvärliga sexmånadersbehandlingen de förskriver i dag", säger Fredrik Almqvist, professor i kemi vid Umeå universitet, en av forskarna bakom studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), enligt .

Omkring 1,5 miljoner människor dog av tuberkulos 2017, vilket gör infektionen till världens mest dödliga smittsamma sjukdom.