Ny dokumentär om The Boppers visas i SVT

En ny musikdokumentär om bandet The Boppers kommer att visas i SVT. Dokumentären är gjord av Matz Eklund, som gjort flera dokumentärer tidigare, bland annat om sångerskan Eva Eastwood. Han har intervjuat originalmedlemmarna i bandet som debuterade 1977 med sin 50-talsinspirerade musik.

"Vi hade bandnamn som Black Eye, Anaconda och The Twisting Hippie Killers and The Hell Rocking Mashed Potatoe Stampers innan det landade i The Boppers. Det skall verkligen bli riktigt spännande att se den här dokumentären då jag själv ännu inte sett det färdiga resultatet", säger Matte Lagerwall, en av de kvarvarande medlemmarna i gruppen, i ett pressmeddelande.

2017 firade bandet 40 år och gjorde en jubileumsturné och ett nytt album. Dokumentären "The Boppers" visas i SVT1 onsdag den 8 januari.