Nästa stopp i guldjakten: Norrköping

Uppgiften: Fyra poäng på två matcher.

Hemma mot Örebro säkrades tre.

Efter 3–0-segern fortsätter Djurgårdens poäng- och guldjakt borta mot IFK Norrköping.

Östgötaporten, på lördag klockan 13.00.

Där och då fortsätter Djurgårdens jakt efter klubbens tolfte SM-guld och det första sedan säsongen 2005.

Efter hemmasegern mot Örebro, 3–0, är även förutsättningarna givna. Ett poäng är vad som krävs för att hålla undan för jagande Malmö FF och Hammarby.

Drömstart

Hemmafansen välkomnade spelarna in på Tele2 arena med ett tifo med två kulörer av blått – mörkt och ljust – och kryddade inklädandet av arenan med viftande guldglänsande flaggor.

För mycket?

Ett första steg mot en guldfrossa?

Inte då.

Djurgården satte full fart direkt – och fick omedelbart utdelning.

Haris Radetinec, som förgyllde sin 34-årige födelsedag med flera bra, riviga och effektiva aktioner, ordnade hemmalagets första chans redan efter drygt en minut.

Mittfältarens inlägg träffade Kevin Wrights vänsterarm men det var först efter att domaren Stefan Johannesson bett om två par extra ögon på situationen – assisterande och fjärdedomaren – som domslutet ändrades från hörna till straff.

Överläggningarna påverkade inte Fredrik Ulvestad, som i tredje minuten placerade 1–0-målet bakom Örebro-målvakten Oscar Jansson.

– Jag tänkte kolla om han gick tidigt men han gjorde inte den, så jag fick sätta den rätt så långt in. Den gick in, det var skönt, säger Ulvestad, efter sitt femte allsvenska mål för säsongen, till C More.

Buya Turay ökade på

Starten gjorde att Djurgården fick kontroll på matchen, skapade chanser men det var första i 63:e minuten – efter en bra period av Örebro – som ledningen utökades.

Ulvestads studsande avslut blev en perfekt djupledsboll för Mohamed Buya Turay och anfallaren behövde bara vinkla in sitt 14:e allsvenska mål för säsongen till 2–0. I 90:e minuten ökade sedan inhopparen Emir Kujovic på till 3–0.

Med segern klev Djurgården upp i tabelltopp igen, och med fullpoängaren mot Örebro räcker det med oavgjort borta mot IFK Norrköping för att distansera jagande duon Malmö FF och Hammarby, och för att säkra klubbens första SM-guld sedan 2005.