Monster Magnet ställer in turné

Rockbandet Monster Magnet från New Jersey ställer in sin spelning på Gröna Lund den 29 juli. Bandets sångare Dave Wyndorf behöver genomgå en operation, vilket innebär att hela Monster Magnets planerade Europaturné ställs in, enligt ett pressmeddelande.

"Halsmandlar! Vem kunde ana att de kunde vara ett så stort problem? Nåväl, det tycker mina läkare och med tanke på hur jag mår just nu håller jag med", säger Wyndorf i ett pressmeddelande.

Han hälsar även att bandet hoppas vara tillbaka på vägarna igen i början av 2020.