Foto: Donald Traill/AP/TT

Artisten Missy Elliott har fått ett eget museum i New York – om än bara temporärt. Den interaktiva pop up-utställningen pågår under helgen och är ett led i måndagens MTV Video Music Awards, där sångerskan tar emot priset Michael Jackson Video Vanguard Award.

På det kortlivade Missy Elliott-museet får besökarna möjlighet att leva sig in i flera av hiphop-ikonens musikvideor. Den som vill kan alltså slå sig ner i frisersalongen från "Work it" eller klä sig i den uppseendeväckande soppåsedräkten från "The rain (supa dupa fly)", rapporterar .

Biljetterna till Museum of Missy Elliott sålde enligt uppgift slut på en minut.