Minister kallar danska simmare till möte

Foto: Peter Hove Olesen/AP/TT

Amanda Lindh bjuder in Sarah Sjöström till ett möte om hur tränarna betett sig i landslaget?

Nja, det är inte aktuellt.

Däremot händer något i den stilen just nu i Danmark. Kulturministern Mette Bock engagerar sig i ett dagsaktuellt ämne i simsporten.

Det är inte direkt simma lugnt som gäller i de danska landslagsbassängerna. Snarare har en storm drivit in. Dokumentären Svømmestjerner – Under overfladen (Simstjärnor – under ytan), sänd av statstelevisionen DR, har fått vågorna att skvalpa höga, med toppar som nått det danska kulturdepartementet.

I dokumentären klev flera elitsimmare fram och berättade om en hårdhänt träningskultur, offentliga vägningar, förödmjukelser och lite allmänt gammalmodigt, idrottsligt språkbruk. Mycket av detta pågick fram till 2012.

Minister vill veta mer

Finns det rester kvar? Hur har simmarna det? Det undrar kulturministern Mette Bock och kallar danska elitsimmare till ett möte.

Hon har mottagit redogörelser från bland andra det danska simförbundet om den rådande tränarkulturen, men Bock vill veta mer och har även kallat förbundet till ett samtal.

– Jag är mest intresserad av simmarna och deras förhållanden. Jag vill gärna rosa dem för att de klev fram. Men jag har några ytterligare frågor i förhållande till de redogörelser som kommit fram. Därför har jag kallat till ett möte på måndag, säger Bock till den danska nyhetsbyrån Ritzau.

Ska tas på allvar

– Jag vill gärna vara säker på hur man tar emot kritiken. Tänker man använda sig av den konstruktivt? Och vad gör organisationen för att hitta framtida lösningar? Det är viktigt att man inte går i försvarsposition och ser det som anklagelser mot förbundet. Det här handlar om människors liv. Därför ska det kännas tryggt för idrottarna att berätta om de upplevt något gränsöverskridande. Det är också mycket viktigt att signalera att vad de säger tas på allvar, säger Mette Bock.