Mindre alkohol gav mindre flimmer

De som dricker mycket kan minska sina problem med förmaksflimmer om de avstår från alkohol, enligt en australisk studie.

I undersökningen följdes 140 patienter med förmaksflimmer där samtliga drack minst tio glas per vecka. 70 personer valdes ut slumpmässigt med uppmaningen att inte dricka alls på ett halvår medan kontrollgruppen skulle fortsätta dricka som vanligt, skriver Dagens Medicin.

53 procent av dem som uppmanades sluta dricka fick ett återfall i flimmer under de sex månaderna, jämfört med 73 procent i kontrollgruppen. Den totala tiden med flimmer var också mindre i gruppen som avstod från alkohol.

– Resultaten är tydliga och speglar min och kollegors kliniska erfarenhet. Sedan finns det vissa svagheter i studien, som att den var förhållandevis liten och speglar resultat för en selekterad grupp stordrickare som kan tänka sig att avstå från att dricka, säger Tord Juhlin, överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund och ordförande i kardiologföreningens arbetsgrupp för arytmi, till Dagens Medicin.

Studien publiceras i tidskriften The New England Journal of Medicine.