Foto: Jim Cooper/AP/TT

Han hade en superhit med 2007. Nu gör den brittiske artisten Mika comeback med ny musik, skriver Contactmusic.

Skivan "My real name is Michael Holbrook" släpps i oktober och är hans första släpp sedan "No place in heaven" som kom 2015. Den nya skivan beskrivs som personlig där Mika bland annat skrivit utlämnande låtar om sin familj.

Debutskivan "Life in cartoon motion" kom 2007.