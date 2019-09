Metallica skänkte 15 miljoner under turnén

Foto: Jonas Lindstedt/TT

Under sin Europaturné under sommaren har metalbandet Metallica skänkt motsvarande 15 miljoner kronor till olika välgörande ändamål, skriver .

Genom sin stiftelse All Within My Hands har bandet donerat till en välgörenhetsorganisation i varje stad man spelat i under turnén. När de spelade på Ullevi fick Göteborgs stadsmission en check på 300 000 kronor, vilket rapporterade då.

Det är inte första gången som Metallica skänker en slant. I samband med bränderna i Kalifornien förra året donerade medlemmarna motsvarande 900 000 kronor till hjälparbetet. Pengarna från Polarpriset skänkte de till Stockholms stadsmission, World Childhood foundation, samt till förra årets andra mottagare av priset – The Afghanistan National Institute of Music.