Megadeths sångare drabbad av cancer

Foto: Balazs Mohai/AP/TT

Megadeths sångare Dave Mustaine har drabbats av strupcancer, meddelar han på . Behandlingen har redan börjat och enligt Mustaines läkare är prognoserna goda.

Sjukdomen innebär att bandet ställer in större delen av sina spelningar. Metalkryssningen Megacruise kommer dock fortfarande att gå av stapeln som planerat i oktober. "Bandet kommer att vara del av den på något sätt", lovar Mustaine.

De amerikanska thrashmetalveteranerna Megadeth albumdebuterade 1985 med "Killing is my business... and business is good".