Med Sunesson får Stenson roligt på banan

Det här är Fanny och Henrik – återföreningen i US Masters det snackas om lite varstans i golfkretsar.

Sunesson:

Världsstjärnan och en av branschens mest uppskattade och meriterade caddies var länge ett strävsamt par. Mellan 2006 och 2011 flackade de runt på tourerna och majortävlingarna. Några av höjdpunkterna: Henrik Stensons segrar i WGC-Matchplay och Players Championship.

Då var Fanny Sunesson sedan länge etablerad och eftertraktad. Redan 1990 vann hon som första kvinna en major som caddie, tillsammans med engelsmannen Nick Faldo.

Platsen?

Där hon befinner sig just nu, på Augusta National Golf Club där hon får kramar av hjärtliga amerikaner som känner igen henne. Ett ställe på jorden hon älskar och som hon återkommit till så gott som varje år sedan första besöket 1990.

Fanns inte på hennes karta

Men det fanns inte på hennes världskarta att hon de närmaste dagarna – här och på nytt – tillfälligt ska hjälpa Henrik Stenson med avstånd, bolltvätt, klubbval och service i största allmänhet.

Fanny Sunesson skadade ryggen illa vid ett fall 2012. Sedan dess har hon sporadiskt gått in i rollen som sportens butler.

– Jag njuter för fullt. Det är så roligt. Jag är också tacksam att Adam Scott frågade mig förra året (British Open) och att jag tog chansen. Utan det hade jag nog inte vågat säga ja nu. Och ryggen känns bra. Det är som en dröm.

TT: Vad är det speciella med att gå med Henrik Stenson igen?

– Alltså... Det är speciellt att bara vara här och Henrik är en god vän som jag jobbat med fem år tidigare. Jag älskar detta stället och att få chansen att gå caddie åt Henrik här är magiskt, säger Sunesson.

TT: Känns det som att det är som förr, att ni bara går in och jobbar med varandra igen?

– Jag vet inte hur det känns för honom, men för mig... ja, jag ser lite sämre än förr men annars har alla varit supertrevliga. Jag har blivit välkomnad tillbaka och det är fantastiskt.

Kan tänka sig inhopp

TT: Sugen på att gå caddie mer efter det här?

– Jag vill inte gå heltid. Jag jobbar åt C More också och sätter upp tre tävlingar och lägger rätt mycket krut på det. Jag vill ha ett privatliv också, vara hemma. Jag spelar en del padel hemma och har kul. Men jag kan definitivt hoppa in extra.

Flera timmar på banan med Stenson ska de kommande dagarna kombineras med att bjuda tv-tittarna hemma på kloka analyser.

TT: Blir det inte väl mycket med båda jobben?

– Det är tur att jag har mycket energi. Jag spelade in alla mina "stå-uppor" söndag och måndag ganska snabbt. Det känns som att det kommer att funka. Jag kommer att vara caddie totalt när jag är det och när jag är i C More är jag det. Det känns bra.

Inte rostig

Henrik Stenson är nöjd så här långt med sin nygamla medarbetare.

– Hon brukar ha koll på vad hon ska göra och hon är inte rostig heller. Det sitter kvar, det är inpräntat.

TT: Kemin mellan dig och henne, kan du klä den i ord?

– Kärlek (skratt). Nä, men vi var ett bra par under fem år. Sedan har vi givetvis hållit kontakten. Vi är bra kompisar och har en juniortävling tillsammans hemma i Sverige och träffas kring den. Annars har vi inte träffats så ofta de senaste åren.

– Därför är det kul med den här veckan och jag tror att det kan hjälpa till. Det bästa ur en mental synpunkt är när du får fokusera, är inne i det, slår ditt slag och sedan "zonar ut" och kan snacka om något annat. Vi har lite annat att prata om än när du har samma caddie vecka ut och in. Jag tror att vi båda ser fram emot den här veckan. Jag vet att hon är väldigt glad att vara tillbaka här. Men hon är inte här för att vara sällskap. Hon är en oerhört professionell och duktig caddie och det är en trygghet för mig.

Fakta Fakta: Henrik Stenson Född: 5 april 1976 i Göteborg. Bor: Lake Nona, Orlando, Florida. Familj: Frun Emma, barnen Alice, Lisa och Karl. Världsranking: 39. Största meriter: Seger i British Open 2016, OS-silver i Rio de Janeiro 2016, totalseger i Fedex cup (2013), totalseger i Race to Dubai 2013 och 2016, två Ryder Cup-vinster (2006, 2014), 11 segrar på Europatouren, 6 segrar på PGA-touren. Främsta placeringar i majortävlingar, US Masters: 5:a (2018). US Open: 4:a (2014). British Open: 1:a (2016). PGA-mästerskapen: 3:a (2005, 2004). Övrigt: Tilldelades bragdguldet 2016 för vinsten i British Open. Vann Jerringpriset 2013. Aktuell: Återförenas med caddien Fanny Sunesson. Gör sin 14:e start i US Masters. Visa mer...