May och Churchill på schemat för Trump

Foto: Kristy Wigglesworth/AP/TT

Efter en glittrig galamiddag hos drottning Elizabeth står politik och ekonomi på schemat för Donald Trump. Under tisdagen träffar han den avgående premiärministern Theresa May för handelssamtal. Samtidigt väntas protesterna mot presidenten fortsätta.

Dagen inleds med en frukost tillsammans med Theresa May och fem storföretag var från de båda länderna. Även prins Andrew och de båda ländernas finans- och utrikesministrar kommer att medverka.

Trump har sagt sin åsikt i brexitfrågan – att han skulle lämna EU utan avtal om han inte fick ett han gillade – och att han gärna skulle se ett handelsavtal med Storbritannien när landet inte längre är medlem i unionen.

Vid en trerätters lunch kommer May att överräcka en inramad kopia av Winston Churchills utkast till Atlantdeklarationen, varpå May och Trump kommer att göra ett besök i bunkrarna där den brittiske forne premiärministern styrde under andra världskriget.

Tusentals demonstranter

Utanför väntas tusentals demonstranter uttrycka sitt missnöje med den amerikanske presidenten. De leds av Labourledaren Jeremy Corbyn, som anser att protesterna är "en möjlighet att visa solidaritet med dem han attackerat i USA, i resten av världen och i vårt eget land".

Dagen avslutas med en bankett hos den amerikanske ambassadören. Prins Charles och hans fru Camilla kommer att närvara å drottningens vägnar.

Drottning Elizabeth framhöll i sitt tal på måndagskvällens bankett betydelsen av internationellt samarbete och lovordade internationella institutioner som Trump kritiserat vid flera tillfällen.

"Fantastisk kvinna"

Trump kallade i sitt tal drottningen för en fantastisk kvinna och utbringade en skål för de båda ländernas "eviga vänskap".

Skarpögda smyckesentusiaster noterade att drottningen bar en relativt neutral brosch när de båda möttes under dagen. Vid Trumps förra besök väckte drottningens val av smycken viss uppmärksamhet. Många spekulerade om huruvida hon skickade dolda budskap med dem – en brosch hon fått av paret Obama, en brosch i form av en snöflinga som hon fått av Kanada, och en som drottningmodern bar vid George VI:s begravning, inget man förknippar med fest och glädje.