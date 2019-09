Matson: Gäller bara att fortsätta

Foto: Andreas Hillergren/TT

Åtta mål i fjol.

Den här säsongen är Taylor Matson redan uppe i fyra – efter sex matcher.

Amerikanen gjorde Rögles viktiga fjärde mål i 5–3-segern hemma mot Leksand.

3–1–8–8. Det är kolumnen för Taylor Matsons SHL-mål för de senaste fyra säsongerna i Rögle.

Nu är amerikanen redan uppe på fyra fullträffar efter sex matcher.

– Jag har en stor roll i Rögle och jag har varit här sedan allsvenskan. Det är en speciell känsla i laget den här säsongen med många spelare från Ängelholm, säger han till C More och förklarar sedan varför målen har kommit under inledningen av säsongen.

– Går du på mål så händer det saker, och det gäller bara att fortsätta med det.

I hemmamötet med nykomlingen Leksand gick han på kassen, och lyckades lyfta in viktiga 4–3-målet efter 16.03 av tredje perioden.

Med drygt en minut kvar säkrade sedan Simon Ryfors trepoängaren när han satte 5–3 i tom bur.

– Det var en bra seger, en bra laginsats, säger Taylor Matson.

Trepoängaren är Rögles fjärde på sex matcher, vilket betyder 14 poäng och att laget är i toppen av den något haltande tabellen.

Dennis Everberg:

– Vi kommer tillbaka sent i matcherna, det tror jag är jäkligt viktigt inför fortsättningen, att veta att vi kan göra det, säger han till C More.

– I vissa matcher har vi inte spelat bra men vi har vunnit ändå, och det är en enorm styrka.