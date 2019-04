Malmö opera gör rockmusikal för hela landet

Foto: Anna-Lena Ahlström

Den nya säsongen på Malmö Opera rymmer Ingmar Bergmans "Höstsonaten" och rockmusikalen "Hedwig and the angry inch". Dessutom sjunger Rickard Söderberg operett.

Sebastian Fagerlunds nyskrivna opera efter Bergmans film hade urpremiär i Helsingfors med Anne Sofie von Otter i huvudrollen. I Malmö blir det i stället Charlotte Hellekant som gör rollen som den världskända pianisten Charlotte och Erika Sunnegårdh den som hennes dotter i en uppsättning som får premiär 13 september.

I november blir det urpremiär för Örjan Anderssons nya koreografi till "Mozarts Requiem" för Skånes dansteater och lagom till jul på Sofia Jupithers uppsättning av Puccinis "Tosca".

Säsongen största musikalsatsning, "Hedwig and the angry inch" får premiär i januari med Lindy Larsson i huvudrollen. Riksteaterns chef Dritëro Kasapi regisserar och uppsättningen turnerar under hösten 2020 i hela landet med just Riksteatern.

2020 inleds också med att Marianne Mörck och Rickard Söderberg sjunger operett i Elisabeth Lintons version av Offenbachs "Orfeus i Underjorden".

Senare under våren sätter Malmö opera upp den brittiske regissören Peter Halls numera klassiska version av Benjamin Brittens "En midsommarnattsdröm". Peter Halls tolkning hade ursprungligen premiär 1981 och har sedan dess setts som något av den ultimata uppsättningen av Brittens opera. Malmö Opera blir först med att göra den i Sverige.