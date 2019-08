M vill kraftigt minska antalet asylsökande

Foto: Johan Nilsson/TT

Moderaterna föreslår en kraftig minskning av antalet personer som söker asyl i Sverige.

Partiet anser att 5 000–8 000 personer är lämpligt.

– Sverige måste ned på en betydligt lägre nivå när det gäller asylrelaterad invandring, säger Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard.

Partiet anser att antalet ska ligga i nivå med asylinvandringen till Danmark, Norge och Finland.

Det innebär mellan 5 000 och 8 000 asylsökande per år. Det skulle motsvara en minskning med 70 procent jämfört med i dag, säger Moderaternas gruppledare i riksdagen Tobias Billström.

"Alldeles för mycket"

Under 2018 tog Sverige emot 21 000 asylsökande.

– Det är alldeles för mycket och långt bortom vår integrationskapacitet, säger Billström.

Förslaget presenteras inför att den parlamentariska utredningen om Sveriges migrationspolitik börjar sitt arbete i nästa vecka. Där ingår samtliga riksdagspartier.

För att nå målet vill Moderaterna bland annat att uppehållstillstånd som regel ska vara tidsbegränsade, att reglerna för familjeåterföreningen stramas åt och att försörjningskraven fördjupas och breddas.

Partiet vill inte heller att några nya grunder för skäl till asyl införs.

Styrmedel

Sverige kan dock inte själv styra över hur många som söker asyl här. Människor har rätt att få asylansökningar prövade enligt internationell rätt.

– Volymmålet är avsett att fungera som ett styrmedel, säger Billström.

Om en ny stor flyktingström skulle uppstå så skulle det, enligt Moderaternas politik, kunna bli aktuellt med åtstramningar i andra delar av invandringspolitiken, till exempel när det gäller anhöriginvandring eller kvotflyktingar.

Billström påpekar att även direktavvisningar har tagits upp i debatten i ett pressat asylläge.

– Vi utesluter inte det, säger han.

Mänsklig rättighet

Det är ett mål för hur många som söker asyl per år, inte beviljas asyl, som Moderaterna sätter upp. Frågan är hur man kan påverka det när det är en mänsklig rättighet att söka asyl.

– Man måste alltid ta hänsyn till omvärldssituationen och antalet människor som lämnar in en asylansökan. Men det här är vad vi anser att man bör kunna ta emot per år. Om du i dag har 21 000 personer som lämnar in en ansökan, så bör vi kunna påverka det antalet, och det kan vi göra genom att ställa upp ett volymmål som får vara styrande för andra delar av migrationspolitiken, säger Tobias Billström (M).

Rättad: Felaktig uppgift om i vilken grupp minskningen ska ske borttagen.