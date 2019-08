Lolita Pop åker på återföreningsturné

Foto: Mats Strand/TT

Bandet Lolita Pop återförenas för en hel turné i höst. Först var återföreningen tänkt som en enda konsert i Örebro för att fira 40-årsjubileet av deras fösta spelning, men att repa tillsammans igen gav mersmak.

"Så här står vi nu med en fullmatad turné med de bästa låtarna och de bästa städerna", skriver bandet i ett pressmeddelande.

Lolita Pop bildades i slutet av 70-talet och släppte sammanlagt åtta studioalbum med låtar som "Here she comes", "Bang your head" och "Wingbeats of the night".

Turnéplan: 4/9 Örebro, 25/10 Varberg, 26/10 Växjö, 1/11 Malmö, 2/11 Göteborg, 8/11 Stockholm, 9/11 Hedemora, 15/11 Eskilstuna, 16/11 Hultsfred.