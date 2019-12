Ljust nu: Solen återvänder

Foto: Janerik Henriksson/TT

Mörkare än så här blir det inte. Vintersolståndet är här och markerar att vi sakta men säkert går mot ljusare tider. Även om det till en början går väldigt långsamt.

Söndag infaller vintersolståndet på norra halvklotet, jordaxelns norra del lutar bort från solen vilket ger årets längsta natt och kortaste dag. Sedan blir det allt ljusare och så här års är förändringen mest påtaglig i norr.

– När vi kommer in i mitten på januari har vi i Kiruna gått från att solen knappt hinner gå upp till att ha fått en ökning på dagens längd på drygt tre timmar, säger Alexandra Ohlsson.

Långsam start

Längre söderut i landet går det dock något långsammare. Runt nyårsafton har dagens längd ökat med tio minuter för Östersunds del, i Svealand och Götaland rör det sig om cirka fem minuter.

– Men när vi kommer in mot sista halvan av januari ökar dagens längd med i genomsnitt fyra minuter per dag, så under en vecka tickar det ju på, säger Alexandra Ohlsson.

Solfattigt

Om du tycker att den senaste tiden har varit mörkare än det brukar är du inte helt fel ute. I november tittade solen nämligen fram ovanligt sällan.

– Vi hade ju en väldigt grå och solfattig november. Det låg på ungefär 10 till 30 soltimmar på de flesta håll. Storlien stod ut med 47 soltimmar, säger Alexandra Ohlsson.

Lund som i genomsnitt har 52 soltimmar i november fick ynka 20 timmar. Stockholm som brukar ha 54 timmars sol fick 33.

Dessutom har det på flera håll varit ganska milt väder och ingen snö, något som också kan få vintern att kännas extra mörk.

– På den här tiden av året gör det stor skillnad om det ligger snö på marken. Det hjälper till att ge ljus och kan minska känslan av mörker lite grann, säger Alexandra Ohlsson.