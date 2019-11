LHC inte längre jumbo i SHL

Foto: Stefan Jerrevång/TT

Tredje raka vinsten – då lämnar Linköping jumboplatsen i SHL.

Östgötarna vände 0–1 och vann med 4–1 hemma mot Leksand.

Tre av fyra fullträffar i powerplay sänkte dalagänget.

Leksand åkte på stryk hemma mot Linköping (2–5) och verkade rejält suget på revansch.

Dalagänget skapade vassa chanser på löpande band i den första perioden och drygt två minuter före paus klarade inte målvakten Jonas Gustavsson att stå emot längre.

Ett snärtigt skott i krysset av Mattias Ritola betydde ledning för gästerna.

– Linköping kom ut bättre, men vi bygger momentum efter våra två powerplay. Vi vinner närkamper och gör en bra första period, säger Ritola i C More.

I början av mittakten hade sedan Jon Knuts chansen att öka på – men Gustavsson räddade friläget.

Samtliga mål av transatlanter

I stället kvitterade Adam Helewka genom att forcera in en retur – vilket blev starten på vändningen.

Därefter öste LHC in ytterligare tre raka fullträffar, samtliga i powerplay och efter assists av Jaakko Rissanen.

Andrew Gordon fintade bort burväktaren Axel Brage och lade in pucken i öppen bur, Broc Little vallade från dålig vinkel in den via Brages Axel – innan Sam Lofquist pangade in 4–1 med ett mäktigt skott.

– Vi pratade om att åka mer skridskor i den första pausen. Det gjorde vi bättre nu. Vi har dessutom bra kemi i powerplay, skönt att få några mål, säger Lofquist till C More.

– Viktigt att vi får i gång vårt spel numerärt överläge. Vi hade bra fart där och fick ju ordentlig utdelning i andra perioden, säger Adam Helewka i en arenaintervju.

Klarade att hålla tätt

Något Linköping haft stora problem med tidigare i höst har varit att hålla en ledning.

Men det gjorde man den här gången.

Gästerna pressade på en del i sista perioden, men hade svårt att få till riktigt vassa chanser.

Och så fort det hettade till slängde sig en hemmaspelare och täckte pucken eller parerades av Jonas Gustavsson.

Därmed har LHC tre raka vinster – och lämnade jumboplatsen i tabellen.